I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaticano-Anp: Papa riceve presidente Abbas, focus su ultimi sviluppi Territori palestinesi - Papa Francesco ha ricevuto oggi il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas presso la sede del Vaticano, per discutere degli ultimi sviluppi nei Territori palestinesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale il colloquio ha riguardato “l’intensificazione degli insediamenti a Gerusalemme e nel resto dei Territori palestinesi e molte azioni unilaterali che minerebbero la soluzione dei due Stati e gli sforzi internazionali per stabilire sicurezza e stabilità nella regione”. All’inizio dell’incontro, il presidente ha portato al Papa i saluti dei Capi delle Chiese di Gerusalemme, cercando un confronto sui “tentativi di sequestro delle proprietà ecclesiastiche a Gerusalemme, in particolare nella Città Vecchia”. Abbas ha anche incontrato il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, accompagnato dal segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher. (segue) (Res)