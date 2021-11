© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: approvato bilancio 2021, prevista spesa di quasi 200 miliardi di dollari - La Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato oggi il primo bilancio in oltre tre anni, scongiurando la prospettiva di elezioni anticipate immediate. La coalizione di governo guidata dal primo ministro Naftali Bennett ha superato le divergenze, approvando il bilanci con 61 voti a favore e 59 contrari. La mancata approvazione del bilancio 2021 avrebbe comportato lo scioglimento automatico del parlamento. Adesso i deputati dovranno votare una serie di disegni di legge in vista dell'approvazione del bilancio 2022. Il piano di spesa di 609 miliardi di shekel (circa 194 miliardi di dollari) per il 2021 è il primo bilancio che Israele ha approvato dal 2018, a causa di un prolungato stallo politico che ha visto cadere i governi successivi prima di poter presentare una proposta alla Knesset. Bennett ha scritto su Tiwtter che l'approvazione del bilancio è stata una "giornata di festa per lo Stato di Israele. Dopo anni di caos abbiamo creato un governo, superato la variante Delta (del coronavirus) e ora, grazie a Dio, abbiamo approvato un budget per Israele. Proseguendo a pieno regime". (Res)