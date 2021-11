4 novembre: Di Maio a cerimonia commemorativa dei caduti del ministero degli Esteri e delle Colonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, accompagnato dal segretario generale, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, si è recato oggi al Palazzo della Consulta per commemorare – insieme al presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio - i caduti del ministero degli Esteri e del ministero delle Colonie durante la Prima guerra mondiale. Secondo quanto riferito dalla Farnesina con un comunicato, Di Maio e il presidente Coraggio hanno reso omaggio ai caduti con la deposizione di due corone d’alloro e osservando un minuto di silenzio presso le lapidi commemorative poste all’ingresso del Palazzo della Consulta, che in passato è stato sede del ministero degli Esteri e del ministero delle Colonie. La commemorazione, che si svolge tradizionalmente nella Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, è avvenuta nuovamente in presenza, dopo la sospensione imposta dalla pandemia nel corso del 2020.(Res)