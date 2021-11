© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero degli Esteri, rapporto Pentagono "pieno di pregiudizi" - Il rapporto annuale del Pentagono sulle capacità militari della Cina è "pieno di pregiudizi" e "ignora la realtà dei fatti". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, nel corso della conferenza stampa convocata oggi. Nel documento, dal titolo "Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2021", il dipartimento della Difesa per il Congresso degli Stati Uniti dichiara che la Cina "sta accelerando il ritmo" di espansione del proprio programma nucleare e che il Paese potrebbe dotarsi di almeno mille testate atomiche entro il 2030. Gli Stati Uniti "rappresentano la più grande minaccia nucleare a livello globale", ha affermato Wang, citando "5.500 testate nucleari" in possesso del Paese nordamericano, un dato che risulta contraddetto dal dipartimento di Stato Usa, il quale ne dichiara solo 3.750. Gli Stati Uniti dovrebbero agire per tutelare "l'equilibrio strategico e la stabilità globale", ha proseguito, invitando Washington ad "assumersi la responsabilità del disarmo nucleare". (segue) (Res)