- Cina-India: Pentagono, Pechino ha intimato a Washington di non interferire nella disputa - La Cina ha accusato l'India di essere una "pedina" degli Stati Uniti e ha intimato alle autorità statunitensi di non interferire nel rapporto tra Pechino e Nuova Delhi. Lo afferma il rapporto annuale del Pentagono sugli sviluppi militari e di sicurezza riguardanti la Cina ("Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2021"), riferendosi alle tensioni che intercorrono tra i due Paesi asiatici lungo la zona di confine contesa. La Cina, si legge nel rapporto, ha intrapreso "azioni tattiche e progressive" per sostenere le proprie rivendicazioni territoriali e ha ostacolato la collaborazione tra Stati Uniti e India. È quanto riferito dal dipartimento della Difesa Usa, che definisce "aggressiva e coercitiva" la politica di Pechino nei confronti di Nuova Delhi. (segue) (Res)