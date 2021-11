© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Cina accusa Australia di "irresponsabilità" per patto Aukus - L'adesione dell'Australia al patto Aukus è dannosa per la stabilità regionale ed è "estremamente irresponsabile" da parte di Canberra venire meno "ai timori delle economie regionali per perseguire i propri interessi". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel corso di una conferenza stampa convocata oggi, in cui ha ribadito la ferma opposizione di Pechino al patto di sicurezza siglato dall'Australia con Stati Uniti e Regno Unito. Il Paese dovrebbe "abbandonare la mentalità da Guerra Fredda, mostrarsi responsabile e adempiere ai propri obblighi internazionali", ha affermato il portavoce, citando un concreto rischio di proliferazione nucleare nell'Indo-Pacifico. Il patto Aukus, annunciato dai tre Paesi lo scorso 15 settembre, mira a contenere l'espansionismo cinese nell'area e rafforzerà la capacità difensiva di Canberra con la dotazione di missili a propulsione nucleare. (Res)