I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: vice presidente Cristina Kirchner si sottopone ad un'isterectomia -La vice presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, sarà sottoposta nella mattina di oggi a Buenos Aires ad un'isterectomia. Si tratta, riferisce una nota stampa, di un'operazione chirurgica programmata che richiederà dai due o tre giorni di ricovero e non viene precisato se l'intervento è dovuto a cause benigne o maligne. La notizia è stata diffusa poche ore prima dell'intervento che verrà effettuato nella clinica Otamendi della capitale. Si tratta della stessa clinica e dell stessa operazione alla quale era stata sottoposta la madre della ex presidente argentina nel 2014. Negli ultimi giorni Kirchner aveva mantenuto un profilo basso. Il suo ultimo post sui social è stato il 27 ottobre per commemorare l'anniversario della morte di suo marito, l'ex presidente Nestor Kirchner. Durante il fine settimana ha assunto la guida dell'Esecutivo mentre il presidente Alberto Fernandez era all'estero per partecipare al vertice del G20 di Roma e alla Cop26 di Glasgow. (segue) (Res)