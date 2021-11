I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: presidenziali, campagna elettorale sospesa dopo contagio Covid di un candidato - A poco più di due settimane dal primo turno delle elezioni presidenziali del 21 novembre in Cile, i principali candidati alla contesa dovranno sospendere la campagna elettorale e rispettare un periodo di isolamento. Questo dopo che il rappresentante di "Apruebo Dignidad", Gabriel Boric, è risultato ufficialmente positivo all'infezione Covid-19. L'alfiere del centro-sinistra e principale favorito aveva partecipato martedì ad un dibattito insieme agli altri aspiranti alla successione di Sebastian Pinera. Il "contatto diretto" con Boric obbligherà quindi all'isolamento anche il candidato ultraconservatore, José Antonio Kast, il rappresentante del centrodestra, Sebastian Sichel, la democristiana Yasna Provoste, e il progressista Marco Enriquez-Ominami. "Da questo pomeriggio ho la febbre che non scende. Sto seguendo le raccomandazioni sanitarie e mi trovo in isolamento preventivo in attesa del risultato del test Pcr. Comunicherò il risultato non appena sarà disponibile", aveva affermato martedì Boric in una serie di messaggi sul suo profilo Twitter non appena aveva manifestato i primi sintomi. (Res)