Libia: Unsmil, riunione Comitato militare 5+5 al Cairo passo concreto ritiro mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del Comitato militare congiunto 5+5 che si è conclusa al Cairo il primo novembre con rappresentanti di Ciad, Niger e Sudan è “un risultato importante che consente di intraprendere passi pratici per la partenza di tutti i mercenari e combattenti stranieri provenienti da questi Paesi”. Lo ha dichiarato l'inviato del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia e capo della missione di sostegno dell'Onu (Unsmil), Jan Kubis, elogiando gli sforzi del Comitato militare e descrivendo i risultati dell’ultimo incontro. “É un primo passo verso la piena e tempestiva attuazione dell'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre 2020, in linea con la risoluzione 2570 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sono onorato di assistere a questi progressi raggiunti da Libia, Ciad, Niger e Sudan, lavorando nello spirito di interesse comune e partenariato che apriranno le porte a stabilità, sicurezza, sviluppo e cooperazione sostenibili nella regione", ha aggiunto Kubis. "Ciò risponde alla schiacciante richiesta del popolo libico e crea ulteriormente uno slancio positivo alla luce delle imminenti elezioni presidenziali e parlamentari del 24 dicembre", ha affermato l’inviato Onu, elogiando l’Egitto per aver ospitato e sostenuto questo incontro richiesto dal Comitato militare congiunto e favorito dall’Unsmil. (segue) (Lit)