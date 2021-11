Libia: Unsmil, riunione Comitato militare 5+5 al Cairo passo concreto ritiro mercenari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Comitato militare congiunto 5+5 ha concluso il primo novembre una riunione di tre giorni al Cairo, dove ha concordato con i rappresentanti di Ciad, Niger e Sudan la creazione di un efficace meccanismo di comunicazione e coordinamento per sostenere l'attuazione del Piano d'azione del Comitato per la partenza di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere dai territori libici come un processo graduale, equilibrato, sincronizzato e sequenziato. Il meccanismo consentirà di compiere i primi passi nel processo di ritiro che terrà pienamente conto delle esigenze e delle preoccupazioni della Libia e dei suoi vicini. Basandosi sul Piano d'azione del Comitato per la partenza di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere dai territori libici, firmato a Ginevra l'8 ottobre e approvato dalle autorità libiche, il meccanismo prevede l'istituzione di comitati di comunicazione e coordinamento in Libia e Paesi limitrofi che avranno il compito di comunicare e coordinare il ritiro di mercenari e combattenti stranieri, nonché lo svolgimento di incontri durante il processo di attuazione tra il Comitato e le autorità libiche e i rappresentanti dei Paesi vicini di Ciad, Niger e Sudan. Evidenzia l'importante ruolo degli attori internazionali, comprese le organizzazioni internazionali e regionali, a sostegno di questo processo. In ogni Paese, tale meccanismo sarà istituito in coordinamento tra le rispettive autorità. Il Comitato ha riaffermato l'importanza di raggiungere e coordinarsi con tutti i paesi vicini per sostenere l'attuazione del Piano d'azione.