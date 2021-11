Libia: Unsmil, riunione Comitato militare 5+5 al Cairo passo concreto ritiro mercenari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite plaudono al patriottismo e all'impegno del Comitato che lavora all'unisono e lo incoraggia a cogliere questa opportunità per promuovere la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, assistita dalle Nazioni Unite attraverso lo spiegamento del primo gruppo di osservatori del cessate il fuoco delle Nazioni Unite, che ha preso luogo il 21 ottobre. La Missione, a nome delle Nazioni Unite, invita gli Stati membri a sostenere il Comitato e le autorità libiche, nonché i Paesi vicini nell'attuazione della partenza di tutti i mercenari e combattenti stranieri in modo da garantire la stabilità della Libia e di tutti i Paesi vicini, e conta su una cooperazione e un coordinamento continui con le rispettive organizzazioni internazionali e regionali, in particolare i suoi partner tradizionali, l'Unione africana, la Lega degli Stati arabi e l'Unione europea. (Lit)