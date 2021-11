Professioni: Meloni, notai sono una realtà fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La specificità del mondo professionale italiano va mantenuta, valorizzata, difesa. Fratelli d’Italia c’è per difendere gli interessi, il ruolo dei professionisti ed ovviamente, segnatamente, dei notai che sono una realtà fondamentale del mondo delle professioni". Lo ha affermato il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni, alla tavola rotonda "Un Paese in forte trasformazione: verità o fake?", in occasione del 55esimo congresso nazionale del notariato, in corso di svolgimento a Roma. (Rin)