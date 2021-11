© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia e Russia sono pronte a rafforzare lo schieramento regionale di truppe dell'Unione statale, il che rappresenta uno scudo di sicurezza affidabile non solo per i due Paesi ma anche per l'intero spazio post-sovietico. Lo ha dichiarato oggi il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, durante una riunione del Consiglio di Stato supremo dell'Unione statale Russia-Bielorussia. (Rum)