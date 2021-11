Speciale infrastrutture: Sicilia, Falcone, via a lavori da 2 mln per strade nel Nisseno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partono gli interventi da due milioni di euro voluti dal governo Musumeci per risanare tre arterie della provincia di Caltanissetta. L'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha preso parte, negli uffici del Genio civile, alla consegna dei lavori di manutenzione e risanamento delle Strade provinciali 23, 24 e 38, fondamentali per i collegamenti fra i centri del Vallone nisseno. Presenti il commissario del Libero Consorzio di Caltanissetta e ingegnere capo del Genio civile Duilio Alongi, tecnici e funzionari degli enti coinvolti, i deputati regionali Michele Mancuso e Ketty Damante, e le imprese aggiudicatarie dei lavori". Lo ha riferito la Regione Siciliana in una nota. L'assessore Falcone ha spiegato: "Sulla viabilità provinciale ci siamo assunti la responsabilità di supportare le ex Province ridotte ai minimi termini, con ingenti fondi e progetti attesi da anni, benché ciò non fosse di nostra diretta competenza. Il Genio civile è stato protagonista di questi interventi, trasformandosi in braccio operativo della Regione su lavori pubblici e infrastrutture, grazie all'impegno di tutti i funzionari. Il governo Musumeci investe ben due milioni di euro nel Vallone nisseno, recependo il grido d'aiuto di cittadini e imprese sul recupero di strade da lungo tempo prive di cura e manutenzioni". (Ren)