Campidoglio: convalidata in Aula elezione Gualtieri e cinque surroghe consiglieri

- All'unanimità, con 48 voti favorevoli, l'Assemblea capitolina ha convalidato l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri. Cinque, invece, le operazioni di surroga in apertura dell'Assemblea capitolina a seguito della nomina ad assessori di due esponenti del Partito democratico (Sabrina Alfonsi all'Ambiente e Rifiuti, e Maurizio Veloccia all'Urbanistica), della nomina ad assessora alle Attività produttive di Monica Lucarelli della lista Civica Gualtieri, della nomina ad assessora alla Scuola di Claudia Pratelli di Roma futura, della rinuncia di Enrico Michetti a sedere tra i banchi di Fratelli d'Italia. Per il Partito democratico entrano in Aula, Antonella Melito e Cristina Michetelli. Per la lista Civica Gualtieri entra Rocco Ferraro. Per Roma futura entra Tiziana Biolghini. Per Fratelli d'Italia entra Federico Rocca. (Rer)