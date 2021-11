Roma: la cultura riparte con "ViviCinema&Teatro", carnet di 4 ingressi al cinema e 2 a teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via ViviCinema&Teatro, il progetto promosso e sostenuto da Roma Culture - Dipartimento Attività culturali in collaborazione con Anec Lazio Associazione nazionale esercenti cinema e Utr unione Teatri di Roma. "Un'iniziativa che intende favorire il ritorno dei cittadini nelle sale cinematografiche e teatrali - si legge in una nota - valorizzando l'offerta culturale sul territorio e sostenendo il comparto cittadino dello spettacolo messo a dura prova durante i mesi di pandemia. Numerose sono le realtà cinematografiche e teatrali aderenti il cui elenco è in continuo aggiornamento. Il carnet di 4 ingressi al cinema e 2 a teatro al costo di soli 20 euro, può essere acquistato fino al 31 dicembre 2021 sulla piattaforma www.vivicinemaeteatro.it ed è utilizzabile fino al 30 aprile 2022. Gli ingressi compresi nel carnet sono utilizzabili ciascuno in strutture diverse". (segue) (Com)