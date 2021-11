Energia: Lega, intervenire subito su rincari, rischio freddo e blocco produzione aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'arrivo dell'inverno migliaia di italiani rischiano di dover scegliere tra il freddo e il pagamento delle bollette per il riscaldamento. Il caro energia, oltre a rappresentare un contingente problema economico con le aziende costrette a interrompere la produzione per i prezzi insostenibili delle forniture energetiche, rischia di diventare un vero e proprio dramma sociale. Occorre intervenire subito prima che si blocchi la ripresa economica". Lo affermano, in una nota, i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (com)