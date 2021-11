Copasir: Urso, ascoltato Gabrielli, analizzati scenari connessi a difesa comune Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito questa mattina il sottosegretario Franco Gabrielli, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, in una riunione durata oltre due ore e mezzo, secondo le modalità di segretezza previste dalla legge 124/2007. Lo rende noto il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir. In primo luogo, spiega , "si è esaminata la Relazione semestrale sulle attività del comparto intelligence per il primo semestre 2021, anche in merito allo sviluppo della attività ispettiva e alla applicazione della normativa sulla golden power. Il Comitato si è poi soffermato sulle possibili infiltrazioni da parte di gruppi estremisti tra i movimenti di protesta No vax e No green pass e su come cambia la prospettiva anche in seguito a quanto verificatosi nelle recenti manifestazioni. Si è poi proceduto - nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata dal Comitato sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence - ad analizzare gli scenari connessi con il progetto di difesa europeo, anche alla luce della prossima definizione su tale materia dello 'strategic compass' da parte dell’Unione europea, e il possibile allargamento delle aree di collaborazione tra i servizi di intelligence in ambito internazionale". (segue) (com)