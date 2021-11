Copasir: Urso, ascoltato Gabrielli, analizzati scenari connessi a difesa comune Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alla indagine conoscitiva che il Comitato ha promosso sul tema sulla sicurezza energetica, ha proseguito Urso, "nell'attuale fase di transizione ecologica, si sono esaminate le correlazioni fra approvvigionamento energetico, processo di decarbonizzazione e sicurezza nazionale, evidenziandone le principali criticità anche in riferimento alle decisioni che si dovranno assumere in sede europea sulla definizione della tecnologia green e sull’uso delle risorse del Pnrr. Si è dunque affrontato l’argomento che caratterizza la terza indagine conoscitiva che il Comitato sta conducendo, ovvero il dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica, evidenziando l’attivismo di altri paesi in questo campo che rappresenta un elemento di rischio per le attività svolte dagli operatori italiani presenti in tale settore, che vede il nostro Paese fra gli attori principali capace di svolgere un ruolo importante a livello geopolitica e per quanto riguarda le ricadute sul sistema industriale”. (com)