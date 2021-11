Brasile: ministro Comunicazioni, saremo il primo Paese in America latina ad avere il 5G (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'asta di oggi servirà ad aggiudicare una delle cinque bande di frequenza messe all'asta del governo, quattro per uso civile e una, da sviluppare ex novo, sulla quale lavorerà esclusivamente l'amministrazione pubblica. I vincitori dell'asta, scelti tra 15 imprese nazionali e internazionali, avranno il diritto di sfruttare le bande per un periodo di 20 anni, prorogabile, e il dovere di investire parte del capitale per sviluppare l'infrastruttura necessaria, attraverso la previsione di "compromessi di copertura". Un'operazione che dovrebbe quindi portare Internet veloce ovunque, mettendo fine a quelli che il governo ha definito "deserti digitali". Molto si è discusso sul bando per la frequenza "governativa", gara per la quale sono stati fissati requisiti di sicurezza più robusti. Una formula nata all'indomani delle polemiche per la possibile partecipazione del colosso cinese Huawei, oggetto di "preoccupazione" per presunte violazioni sulla segretezza, soprattutto da parte della precedente amministrazione Usa del presidente Donald Trump. Brasilia ha più volte detto di non vuole escludere nessun partecipante di nessun Paese, ma l'azienda di Pechino sembrerebbe non avere comunque i requisiti per rispondere all'asta. (segue) (Brb)