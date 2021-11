Brasile: ministro Comunicazioni, saremo il primo Paese in America latina ad avere il 5G (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista dei partecipanti comprende nomi noti e di prima grandezza - come Telecom Italia mobile (Tim), Claro, e Vivo (controllata da Telefonica) -, due di medie dimensioni già operanti nel Paese (la Algar Telecom e la Sercomtel), ma anche dieci aziende e consorzi creati ad hoc, di cui non sono però ancora noti i componenti. Prima di procedere all'apertura delle buste, i funzionari dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni del Brasile (Anatel) renderanno noto il dettaglio dei partecipanti e i nomi delle sigle che, non soddisfacendo i requisiti proposti, non potranno comunque aspirare a una frequenza. Nel dettaglio, le frequenze messe all'asta sono 700 MHz (megahertz), 2,3 GHz (gigahertz), 3,5GHz e 26 GHz. Quattro "corridoi" per la trasmissione dei dati, ognuno dei quali con uno scopo specifico, che vengono messe all'asta ognuna divisa in blocchi nazionali e regionali. La prima banda, quella da 700MHz si assegnerà in due turni: uno nazionale (10 + 10 MHz) e un secondo per due blocchi regionali. I vincitori dovranno garantire collegamento Internet lungo 31.000 chilometri di autostrade federali e in zone senza 4G. (segue) (Brb)