Brasile: ministro Comunicazioni, saremo il primo Paese in America latina ad avere il 5G (5)

- La banda più ambita è quella che corre sui 3,5 GHz. Il primo round servirà ad assegnare quattro blocchi nazionali e 8 regionali. Un eventuale secondo round si apre per recuperare quei blocchi che non dovessero essere stati aggiudicati al primo. Onerosi gli obblighi previsti in questo caso: spostare il segnale della TV satellitare per lasciare libera la banda da 3,5GHz per lo sviluppo del 5G, sostenendone i costi e fornendo kit ricevitori per le case; costruire una rete di comunicazione privata per l'amministrazione federale; installare una rete in fibra ottica sulle reti fluviali della regione amazzonica; rendere disponibile il 5G in tutte le capitali del Paese entro luglio 2022, e in altre città, progressivamente, fino al 2029. La banda da 2,3 GHz, che verrà assegnata in un unico round, dovrà essere accompagnata dall'impegno di collegare il 4G al 95 per cento dell'area urbana dei comuni che non dispongono di questo servizio. L'ultima banda, da 26 GHz, si assegna a 10 blocchi nazionali e 6 regionali. (segue) (Brb)