Vaticano: Papa a presidente Anp Abbas, riattivare dialogo pace tra Palestina e Israele

- Il ruolo di Gerusalemme come luogo di incontro e dialogo e la necessità di lavorare per la pace. Questi i temi al centro del colloquio, durato circa 50 minuti, tra Papa Francesco e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. "Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – si legge nella nota diffusa dalla sala stampa vaticana – sono stati riconosciuti i buoni rapporti tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina, e si sono affrontate questioni bilaterali di mutuo interesse. Inoltre, si è riconosciuta la necessità di promuovere la fratellanza umana e la convivenza pacifica tra le varie fedi". Circa il processo di pace tra israeliani e palestinesi, "ci si è soffermati – prosegue il comunicato – sulla assoluta necessità di riattivare il dialogo diretto per raggiungere la soluzione dei due Stati, anche con l'aiuto di un più vigoroso impegno della Comunità internazionale". Si è ribadito, inoltre, "che Gerusalemme debba essere riconosciuta da tutti come luogo d'incontro e non di conflitto, e come il suo status debba preservare l'identità e il valore universale di Città santa per tutte e tre le religioni abramitiche, anche attraverso uno statuto speciale internazionalmente garantito. Infine, si è parlato dell'urgenza di lavorare per la pace, evitando l'uso delle armi, e combattendo ogni forma di estremismo e di fondamentalismo". Dopo l'udienza privata con Papa Francesco, il presidente palestinese ha incontrato il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, accompagnato dal segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher.(Civ)