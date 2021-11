Emilia Romagna: Corsini, massimo impegno per rilanciare infrastrutture dopo rotta del Panaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri lavori per la piena sicurezza del Ponte Samone, il collegamento tra i centri abitati dei Comuni di Pavullo nel Frignano e Guiglia (Mo) danneggiato dall'esondazione del Fiume Panaro, dello scorso 6 dicembre. La giunta regionale ha infatti stanziato ulteriori 250mila euro alla provincia di Modena per completare gli interventi urgenti per il rinforzo della seconda pila di sostegno che consentiranno il ripristino della totale funzionalità della strada provinciale 26". L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna. I lavori avranno una durata di 60 giorni, potranno essere eseguiti anche nel periodo delle piene invernali e non interferiranno con il transito dei veicoli, ripartito dallo scorso settembre. L'assessore regionale Andrea Corsini ha affermato: "Massimo impegno per terminare il rinforzo di un'infrastruttura che consente i collegamenti tra il territorio di Guiglia e Zocca con la Fondovalle Panaro e Pavullo strategica per l'economia e per i numerosi residenti dell'area. Queste ulteriori risorse si aggiungono agli 850mila euro già investiti dalla Regione e dalla provincia di Modena per la ricostruzione e il ripristino della viabilità sul ponte". Quindi ha concluso: "Proseguiamo con gli interventi, condivisi col territorio, per la messa in sicurezza della zona dopo i danni ingenti provocati dalla rotta del Panaro a strade, case e persone. Un buon lavoro di squadra tra istituzioni, tecnici e volontari di protezione civile, cittadini che ringrazio". (Ren)