Lazio: Capolei-Palumbo, interrogazione per chiedere nuovi bandi per assegnare autorizzazioni ncc (2)

- "Per questo, abbiamo presentato in Consiglio regionale del Lazio un'interrogazione per chiedere alla Giunta di farsi carico della problematica presso il Comune di Roma. L'attuale carenza di autorizzazioni a disposizione dei professionisti, infatti, vista l'elevata domanda, ha portato gli operatori Ncc a reperire titoli autorizzativi presso altri comuni italiani o addirittura all'estero. Abbiamo chiesto, pertanto, di modificare i criteri di assegnazione delle autorizzazioni facendo leva in primis sul contingentamento in relazione al fabbisogno, in base alle esigenze reali del territorio, tutelando quegli operatori costretti, per inadempienza dell'amministrazione capitolina, a reperire titoli autorizzativi altrove per soddisfare una sempre più crescente richiesta di mobilità a Roma", concludono. (Com)