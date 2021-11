Emilia Romagna: Corsini, via libera a pagamento digitale per biglietto bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il decollo del servizio nei giorni scorsi anche a Ferrara città, è operativo in tutti i capoluoghi provinciali, da Rimini a Piacenza, e nelle più importanti aree urbane della regione il pagamento elettronico del biglietto sui bus tramite l'utilizzo della carta di credito o del bancomat in modalità contactless. Un campo in cui l'Emilia-Romagna è all'avanguardia a livello nazionale". L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna: "Una mini-rivoluzione digitale destinata a cambiare radicalmente le abitudini dei frequentatori dei mezzi di trasporto pubblico reso possibile da un investimento complessivo di 3,275 milioni di euro, cofinanziati al 50 per cento dalla Regione attraverso i fondi comunitari Por-Fser e per il restante 50% dalle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico nelle varie aree del territorio regionale: Tper (Bologna e Ferrara), Start Romagna (Ravenna, Forlì, cesena e Rimini), Seta (Modena, Reggio Emilia, Piacenza e servizi urbani di Carpi e Sassuolo) e Tep (Parma). In tutto sono 1.580 i validatori color verde smeraldo installati sugli autobus che circolano sulle strade delle principali città dell'Emilia-Romagna". (segue) (Ren)