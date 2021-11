Sanità: assessore Lazio, a breve conferenza per Piano regionale su salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è salute senza salute mentale, ci ha ricordato l'Organizzazione mondiale della sanità. E questo è tanto più vero in un momento in cui tutti i sistemi sanitari stanno affrontando il contrasto alla pandemia". È quanto afferma l'assessore alla Sanità e all'integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in un videomessaggio inviato all'incontro "Salute mentale in Regione Lazio – Team multidisciplinare e prospettive future", in corso di svolgimento a Roma. "Il vostro è un lavoro prezioso ed importante per il sistema sanitario del Lazio. Stiamo costruendo un percorso che ci porterà a breve anche ad una Conferenza regionale sulla salute mentale, in cui costruire insieme quello che sarà il Piano regionale della salute mentale, improntato essenzialmente su alcune linee di indirizzo", prosegue. (segue) (Com)