Sanità: assessore Lazio, a breve conferenza per Piano regionale su salute mentale (3)

- "Gli altri elementi di fondo: migliorare e costruire un percorso territoriale, per non far mai sentire soli i pazienti con disagio psichico, soprattutto coloro che hanno una fase di passaggio anche nei nostri Spdc (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura), che dobbiamo ulteriormente potenziare. Le strutture di carattere intermedio – aggiunge l'assessore alla Sanità della Regione Lazio - saranno importanti, e soprattutto anche strutture in grado di poter reinserire nella vita sociale, formativa, lavorativa, anche questi utenti, questi nostri assistiti. Il tema dell'integrazione è molto importante, così come la parte dei Dsm. Noi saremo coinvolti a breve in una programmazione che riguarderà il Pnrr, il cui scopo è quello della prossimità, del rafforzamento della sanità territoriale, che non può non vedere protagonista anche la componente della salute mentale, nella parte che riguarderà i distretti e l'integrazione". (segue) (Com)