Sanità: assessore Lazio, a breve conferenza per Piano regionale su salute mentale (4)

- "Importante – prosegue D'Amato – è anche tutto ciò che ci consente, agli esordi, di intercettare precocemente alcuni elementi di devianza o di disagio. Questo è assolutamente importante, soprattutto in una fase in cui siamo ancora coinvolti nella pandemia, che insieme alle misure che abbiamo dovuto adottare – distanziamento, uso di dispositivi di prevenzione - sicuramente non ha agevolato coloro che già vivono purtroppo una fase di disagio. Infine, il rapporto con le associazioni degli utenti, dei familiari, elemento per noi assolutamente importante. Mi permetto di augurare buon lavoro a questa vostra iniziativa, che consideriamo un punto di questo percorso che ci dovrà accompagnare nei prossimi mesi ad un Piano regionale sull'assistenza sanitaria della salute mentale, che dovrà coinvolgere tutti gli operatori, tutte le nostre strutture, affinché anche su questi temi il Lazio - conclude l'assessore alla Sanità - possa essere considerato un modello, al pari di quello che è considerato nella gestione e nel contrasto alla pandemia". (Com)