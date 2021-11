Slovenia: ministro Esteri Logar a colloquio con omologo del Qatar Al Thani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro degli Esteri della Slovenia, Anze Logar, ha ricevuto oggi a Lubiana il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Yasim Al Thani. Secondo una nota diramata dal dicastero sloveno, si tratta della prima visita ufficiale in Slovenia da parte di Al Thani. I colloqui tra i due ministri sono stati finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi negli ambiti di comune interesse. I due interlocutori hanno concordato una riunione della commissione mista per la cooperazione economica e tecnica fra i due Stati all'inizio del prossimo anno. "Vediamo delle opportunità per rafforzare la cooperazione principalmente nei settori della logistica, dell'energia, del turismo e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", ha sottolineato Logar dicendosi convinto che i partner del Qatar potranno utilizzare la conoscenza, la tecnologia e lo sviluppo di soluzioni high-tech slovene per le energie rinnovabili, gestione delle acque e dei rifiuti. I due ministri hanno anche scambiato le rispettive opinioni sulle attuali questioni di politica estera, in particolare sulla situazione in Afghanistan e Iran. Per quanto riguarda l'Iran, i due ministri hanno sottolineato il loro sostegno al ritorno ai negoziati di Vienna per un accordo internazionale sul programma nucleare iraniano.