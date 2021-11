Imprese: Dal 13 al 15 febbraio a Milano torna in presenza la Bit, occasione per ripartenza del turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se nel 2019 a livello mondiale le compagnie hanno trasportato 4,54 miliardi di persone, nel 2020 i passeggeri sono scesi a 1,81 miliardi e quest'anno — secondo la lata — saliranno a 2,28 miliardi per poi balzare ancora nel 2022 a 3,43 miliardi. Le compagnie si stanno, quindi, mobilitando per trovare nuove connessioni ed essere sempre più competitive. Anche l’Italia è al centro di queste manovre: il lancio di nuovi collegamenti impatterà sulla progettazione di nuove offerte turistiche e sui flussi business. In questo contesto, Bit - tra i primi appuntamenti europei del 2022 e il primo in Italia - prende nuovamente il via e si propone come momento di confronto, vendita e promozione in un periodo di rilancio strategico del settore, soprattutto in vista della prossima stagione estiva. Rilancio che Bit attiva su due fronti: quella dei viaggiatori, che potranno conoscere in fiera le nuove proposte degli operatori e le offerte delle destinazioni turistiche; e quella degli operatori professionali che potranno sviluppare nuove relazioni all’interno di tutta la filiera e intercettare nuove opportunità di business. Per rispondere alle diverse esigenze degli operatori, la manifestazione conferma la suddivisione in quattro aree, caratterizzate da temi chiave per il turismo: Leisure, Mice, Be tech e Bit 4 Job. All’interno di Leisure si incontreranno domanda e offerta del turismo internazionale, ma questa sarà anche l’area dove il pubblico potrà scoprire le destinazioni, dalle nuove mete a quelle meno note. Qui sarà possibile “viaggiare” in Italia, in tutte le sue declinazioni, dal turismo enogastronomico a quello slow e sostenibile e conoscere le proposte dal mondo. BeTech raggrupperà le aziende che offrono servizi di business & networking contenuti esclusivi digitali e social, sia fisici che virtuali. Rappresenterà l’anima di Bit che guarda alle avanguardie tecnologiche nel settore e offre loro una visibilità inedita. Il Mice Village sarà l’area interamente dedicata al settore degli eventi, meeting e congressi, riservata unicamente agli operatori del Mice e ai top buyer. Comprenderà tutto ciò che riguarda i viaggi d’affari e le proposte per il corporate. Bit 4 Job sarà l’area di BIT dedicata al Recruiting per il settore turistico: un’occasione per selezionare personale qualificato e promuovere la propria azienda, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. (Com)