Cultura: Franceschini, lavorare su attrattori turistici per decongestionare città d'arte

- Il turismo internazionale "tornerà imponente dopo la fine della pandemia, come lo era nel 2019 e come già sta accadendo per alcuni luoghi. E' necessario lavorare bene fin d'ora su una strategia generale per sfruttare le grandi opportunità che verranno da questi flussi di visitatori ed evitare l'intasamento delle città d'arte. E' un progetto su cui siamo concentrati in continuità con i vari governi e punta sulla moltiplicazione dei luoghi capaci di attrarre turismo e in particolare quello internazionale". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine della visita alla villa medicea dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino in provincia di Firenze. "L'Italia è un museo diffuso, piena di città d'arte e di borghi, ville, bellezze archeologiche e paesaggistiche. Non è più soltanto un'esigenza per diffondere ricchezza e crescita ma anche per decongestionare i luoghi che hanno problemi di overbooking e di affollamento", ha aggiunto il ministro.(Rin)