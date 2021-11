Usa: 84 milioni di dipendenti del settore privato dovranno vaccinarsi entro il 4 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende private degli Stati Uniti avranno tempo fino al prossimo 4 gennaio per assicurare che tutti i loro dipendenti siano pienamente vaccinati contro il coronavirus. Lo prevede la nuova direttiva annunciata oggi dall'amministrazione del presidente Joe Biden, che già lo scorso settembre aveva ordinato al dipartimento del Lavoro di imporre a tutte le aziende con più di 100 dipendenti l'obbligo vaccinale per tutto il personale. Si tratta di una platea di circa 84 milioni di persone. I lavoratori che si rifiutano di vaccinarsi dovranno sottoporsi a test settimanali. La data del 4 gennaio vale anche per tutti gli operatori sanitari, inclusi quelli che lavorano nelle case di cura e che sono a contatto con le persone più a rischio contagio. In questo caso si tratta di 17 milioni di persone. Negli Usa era invece già in vigore l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori federali e per i dipendenti di aziende private che lavorano con il governo federale.(Nys)