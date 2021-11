Imprese: Mise, presentate domande 2.550 per brevetti, marchi e disegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa l’ultima procedura per le richiesta di incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, che puntano a favorire la valorizzazione della proprietà industriale da parte delle Pmi, così come previsto dal piano strategico per il triennio 2021-2023 approvato dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. In particolare - comunica una nota del Mise -, sono state presentate: 1.638 domande per la misura Marchi+; 480 domande per la misura Disegni+;432 domande per la misura Brevetti+. Per le tre misure agevolative sono stati messi a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico risorse complessive pari a 38 milioni di euro per l’anno 2021. Il grande interesse manifestato dalle imprese verso i bandi ha determinato la chiusura anticipata delle procedure online per la presentazione delle domande a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. La valutazione tecnica delle richieste verrà portata avanti da Invitalia e Unioncamere che gestiscono le misure per conto del Mise. (Com)