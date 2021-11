Sanità: Zingaretti e D'Amato presentano progetto nuovo ospedale del Golfo di Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato hanno presentato il progetto del nuovo ospedale del Golfo di Gaeta che sarà realizzato grazie a un finanziamento regionale di 85 milioni di euro. L'evento si è svolto presso l'area dell'ex Enaoli nel Comune di Formia in provincia di Latina, sul terreno in cui sorgerà il nuovo Polo ospedaliero, alla presenza del Direttore Generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli. (segue) (Com)