Sanità: Zingaretti e D'Amato presentano progetto nuovo ospedale del Golfo di Gaeta (5)

- "Quello di oggi – commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - è un passo in avanti decisivo, una grande vittoria per tutti, ma soprattutto per questo territorio e per la sua comunità. Sembrava un sogno ma invece siamo all'ultimo miglio e stiamo entrando in una fase di progettazione definitiva e realizzazione. Uscire dal commissariamento vuol dire anche questo: tornare a investire in sanità. Stiamo realizzando un'opera importante in una posizione strategica che nasce all'interno di un piano di investimenti in edilizia sanitaria davvero straordinario, che ci fa entrare in una nuova fase storica e voltare definitivamente pagina. Gli investimenti in sanità – conclude Zingaretti - non sono mai solo un capitolo di spesa, ma sono anche e soprattutto un volano straordinario di sviluppo per molti settori dal lavoro, allo sviluppo, fino alle nuove tecnologie. Le cose stanno davvero cambiando". (segue) (Com)