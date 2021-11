Sanità: Zingaretti e D'Amato presentano progetto nuovo ospedale del Golfo di Gaeta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'era modo migliore di omaggiare il 4 novembre festa delle Forze armate – dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Oggi è una giornata importante ed entriamo in una fase operativa. C'è la copertura economica e parte il conto alla rovescia per un'opera strategica per tutto il territorio, per la regione tutta ma anche per l'Italia meridionale. Il fattore tempo – conclude D'Amato - è fondamentale per arrivare in breve tempo alla fase di cantiere dell'opera". (Com)