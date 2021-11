Milano: Barberis (Pd), Feltri si metta a lavorare o abbia onestà intellettuale di dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vittorio Feltri ha perso un'altra buona occasione per tacere. Infatti, oggi, in un articolo sul quotidiano Libero ha mostrato di nuovo tutta la sua superficialità e ignoranza istituzionale. Il consigliere di Fratelli d'Italia non sa neppure che se una seduta termina dopo la mezzanotte non è previsto un secondo gettone. Ne abbiamo abbastanza delle sue dichiarazioni populiste e mendaci: adesso basta. Si metta a lavorare o abbia l'onestà intellettuale di dimettersi, in coerenza con il disprezzo che ha sempre sbandierato in questi mesi per il Consiglio, lasciando così il posto a qualcuno con un po' più di rispetto per l'istituzione, che significa rispetto per i cittadini elettori". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Filippo Barberis. (Com)