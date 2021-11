Comuni: fonti Fp, governo già fatto tantissimo per rafforzare loro capacità amministrativa e progettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all’allarme lanciato dall’Anci sulla carenza di personale nei Comuni per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, fonti della Funzione pubblica (Fp) ricordano che le regole del gioco sono "chiare a tutti sin dall'inizio: non si possono usare le risorse del Pnrr per spesa corrente destinata alle assunzioni". Le amministrazioni locali che, per realizzare i singoli progetti del Piano, hanno necessità di rafforzare la propria struttura con figure professionali specifiche "possono chiedere alle amministrazioni centrali titolari della misura Pnrr che finanzia il progetto di far gravare i relativi costi all’interno del quadro economico e, quindi, rendicontarli come spesa a valere sul Recovery plan". Il governo, aggiungono le stesse fonti, "ha già fatto tantissimo per potenziare la capacità amministrativa e progettuale degli enti locali. È stato sbloccato il turnover per le assunzioni ordinarie, sono stati semplificati e digitalizzati i concorsi, sono state introdotte procedure rapide per reclutare tecnici e figure di alta specializzazione per il Pnrr, è stata garantita assistenza tecnica per la progettazione coinvolgendo Cdp, Invitalia e Mediocredito Centrale, è stato ridato slancio alla formazione e alla Scuola nazionale dell’amministrazione. Con la legge di Bilancio, inoltre, sono stati aumentati i fondi per il salario accessorio dei dipendenti pubblici e sono state adeguate le indennità di sindaci e amministratori locali. L'attenzione alle esigenze dei territori non è mai stata così alta". Al fine di rispondere alle criticità assunzionali degli Enti locali segnalate dal presidente Decaro, "a questo punto valuti il Parlamento, durante l’esame della legge di Bilancio, il superamento o la semplificazione del sistema dei vincoli attualmente vigenti per consentire alle amministrazioni locali di irrobustire gli organici, anche e soprattutto in funzione dell’attuazione del Pnrr", concludono le fonti della Funzione pubblica. (Rin)