Vino: Centinaio, semplificate domande protezione Dop e Igp

- "Le semplificazioni procedurali e della modulistica che saranno introdotte con il decreto e l'incrementata collaborazione del Ministero con le Regioni e le Province Autonome vanno nella direzione dell'offerta di servizi migliori da parte del Mipaaf a tutti gli stakeholder del comparto vitivinicolo di qualità". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, commenta l'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome sullo schema di decreto che disciplina ex novo la procedura per il riconoscimento delle Igt, Doc e Docg dei vini e per la modifica dei disciplinari di produzione. Il provvedimento coordina le norme nazionali con quelle dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda alcuni principi e tempistiche concernenti la presentazione e la pubblicizzazione delle domande di protezione, la loro successiva valutazione e l'eventuale procedura di opposizione contro nuove registrazioni o modifica di quelle esistenti. Il sottosegretario evidenzia come il provvedimento assuma la veste di un "testo unico", nel quale tutti i produttori interessati, nonché gli enti e gli organismi preposti alla gestione e ai controlli dei vini DOP e IGP, possono ritrovare in maniera organica, per tutte le fasi procedurali e le possibili casistiche, il quadro completo delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea, evitando rinvii ad altre disposizioni normative. "Con il nuovo testo - continua Centinaio - è stata resa più agevole la lettura e la comprensione delle disposizioni che disciplinano la materia". Il sottosegretario ricorda infine che "le disposizioni introdotte con il decreto hanno inoltre ben definito il ruolo del Comitato nazionale vini Dop e Igp, che riveste un ruolo di fondamentale importanza nella gestione e disciplina delle denominazione di origine dei vini". (com)