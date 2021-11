Omofobia: Rossomando, analisi su esito ddl Zan con Gruppo Pd unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico e "conseguentemente il gruppo Pd Senato, ha sempre impostato il lavoro, a maggior ragione su un provvedimento come il ddl Zan, sull'ascolto, non prestandosi a giochi di posizionamento e a manovre dettate da un cinismo distante anni luce dalla sensibilità dei cittadini che si sono mobilitati in questi mesi e ancora negli ultimi giorni, anche dopo l'affossamento". Lo chiarisce in una nota la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando. "Per noi discutere serve a costruire unità e compattezza, cosa che è avvenuta anche oggi, confermando il percorso che ha portato al successo delle ultime elezioni amministrative", conclude.(Com)