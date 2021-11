Speciale energia: Serbia, ministra Mihajlovic propone un piano di crisi con Bulgaria, Bosnia e Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia della Serbia, Zoran Mihajlovic, ha annunciato che proporrà un piano di crisi congiunto a Bulgaria, Bosnia Erzegovina e Ungheria. La ministra ha spiegato che il piano di crisi è stato pensato dopo il guasto che si è verificato il primo novembre in territorio bulgaro al gasdotto Balkan Stream. Mihajlovic ha aggiunto che l'iniziativa sarà proposta nei prossimi giorni "per prepararsi a tutte le altre crisi" creando un piano di crisi congiunto per garantire delle forniture di gas stabili. "Inoltre, la Serbia ha urgente bisogno di lavorare per espandere lo stoccaggio e pianificare le riserve strategiche di gas, che dovrebbero superare i 300 milioni di metri cubi. E su questo lavoreremo nel prossimo anno, anno e mezzo", ha detto Mihajlovic ai giornalisti in un incontro alla Camera di commercio serba dedicato alla crisi energetica. Alla domanda sulla fornitura di gas in Serbia dopo l'incidente avvenuto in Bulgaria, Mihajlovic ha affermato che il Paese non ha ancora una fornitura regolare di gas. "Questo non sta accadendo a causa della parte serba, c'è stato un incidente in Bulgaria. Avrebbe dovuto essere risolto, da parte bulgara si sono verificate nuove complicazioni, siamo in comunicazione con i nostri colleghi bulgari e spero che tutto si risolva entro la fine della giornata. D'altra parte, Srbijagas (azienda pubblica del gas in Serbia) è obbligata ad agire secondo il piano in situazioni di crisi, sono pronti e credo che avremo sufficienti quantità di gas", ha affermato la ministra. (Seb)