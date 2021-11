Speciale energia: Germania, Andreae (Bdew) mette in guardia da rapido abbandono gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione federale dell'energia e dell'acqua (Bdew), Kerstin Andreae, ha messo in guardia da un abbandono troppo rapido del gas naturale come fonte di energia da parte della Germania. Intervistata dal quotidiano “Handelsblatt”, Andreae ha definito “estremamente ambizioso” l'obiettivo della neutralità climatica nel Paese entro il 2045, stabilito dal governo federale. La presidente del Cda del Bdew ha quindi messo in guardia dal “giocherellare a piacimento con altre date di uscita” della Germania dal gas naturale. Per Andreae, quanti chiedono la rapida eliminazione di questa fonte “giocano con la sicurezza degli approvvigionamenti” di energia, mettendo “in pericolo la base di accettazione per l'intero processo” della transizione ecologica. Il riferimento è alle diverse organizzazioni ambientaliste che chiedono l'eliminazione graduale del gas naturale in Germania entro il 2035. (Geb)