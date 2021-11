Speciale energia: Emirati e Irena lanciano piattaforma globale dedicata alle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e l'Agenzia internazionale per l’energia rinnovabile (International Renewable Energy Agency, Irena) hanno lanciato una piattaforma globale per accelerare i progetti di energia rinnovabile. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. L'annuncio giunge dopo che Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno lanciato un'iniziativa agricola congiunta da 4 miliardi di dollari per ridurre le emissioni di gas serra a livello globale, annunciata dal presidente Joe Biden al vertice sul clima COP26 a Glasgow. (Res)