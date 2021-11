Speciale energia: Azerbaigian sosterrà piano Opec+ per aumentare produzione greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian sosterrà un piano dei produttori al di fuori del Cartello Opec che formano la cosiddetta alleanza Opec+ per aumentare la produzione giornaliera di greggio di 400 mila barili il mese prossimo. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia azerbaigiano, Parviz Shahbazov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Bloomberg" ripresa dai media azerbaigiani. "Pensiamo che sarebbe la decisione più ottimale per mantenere la stabilità", ha detto Shahbazov spiegando che un tale aumento aiuterebbe a prevenire la volatilità del mercato. Commentando le crescenti richieste di un aumento più rapido della produzione, Shahbazov ha affermato che qualsiasi decisione al riguardo deve essere basata su ragioni economiche e su una ricerca approfondita del mercato. "Non stiamo assistendo a un drammatico aumento della domanda perché i produttori di elettricità non sempre scelgono necessariamente i prodotti petroliferi per sostituire il gas naturale", ha affermato Shahbazov. “Usano anche energia nucleare e carbone”, ha concluso. (Rum)