Speciale energia: "Bloomberg", Nord Stream 2 potrebbe divenire operativo solo dopo maggio 2022

- Il gasdotto Nord Stream 2 potrebbe divenire operativo non prima di maggio 2022. Lo scrive l’emittente “Bloomberg”, secondo cui le autorizzazioni burocratiche per il lancio definitivo del gasdotto potrebbe slittare di diversi mesi, nonostante il completamento dell’infrastruttura. Ad allungare i tempi potrebbero essere le stesse agenzie che devono rilasciare i permessi, qualora intendano sfruttare tutti i meccanismi in loro possesso per rallentare l’entrata in funzione del Nord Stream 2. La crisi energetica in atto potrebbe accelerare il processo, secondo “Bloomberg”, che sottolinea però anche le complesse dinamiche politiche legate al Nord Stream 2, dal cambio di governo in corso in Germania alle differenze di vedute interne all’Unione europea in merito al progetto energetico sponsorizzato dalla Russia. (Nys)