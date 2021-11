Lombardia: Magoni, con Bbc e grana padano turismo ed enogastronomia per conquistare visitatori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le eccellenze enogastronomiche della Lombardia alla conquista della Gran Bretagna. Un viaggio goloso intrapreso in partnership con la Bbc, il noto network televisivo britannico e principale emittente di servizio pubblico al mondo, e Grana Padano, il formaggio dop più consumato al mondo. Si tratta di: "un viaggio alla scoperta degli itinerari enogastronomici della nostra Lombardia - sottolinea l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni - che certamente ingolosirà curiosi e viaggiatori non solo britannici ma di tutto il mondo". Sarà possibile scoprirlo sul sito ufficiale (http://www.Bbc.com/storyworks/masters-of-lombardy/home-dish-cards) attraverso uno storytelling culinario con i principali piatti della tradizione regionale, uno per territorio: dal gelato alla stracciatella di Bergamo al manzo all'olio bresciano; dai missoltini di Como al torrone di Cremona e alla polenta salsiccia e funghi di Lecco. E ancora dalla trippa di San Bassiano del Lodigiano ai famosi tortelli di zucca di Mantova. Senza dimenticare il panettone di Milano, il risotto monzese con la luganega, la torta paradiso di Pavia, i pizzoccheri di Sondrio e gli amaretti di Saronno, in provincia di Varese. "La rinascita - aggiunge l'assessore Magoni - passa anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori, valore aggiunto a livello internazionale: turismo ed enogastronomia sono un connubio vincente che permette al turista di vivere un'esperienza da ricordare nel tempo, unendo agli itinerari arte, tradizione, cultura, sapori e chicche alimentari che solo l'Italia e la Lombardia possono offrire". Il sito dedicato al turismo enogastronomico lombardo è impreziosito da una serie di interviste a chef lombardi di fama internazionale: Davide Oldani, 2 stelle Michelin con il suo ristorante 'D'O' a Cornaredo, nel Milanese; Viviana Varese, 1 stella Michelin con il ristorante 'Viva' a Milano; Davide Caranchini, chef del 'Materia' a Cernobbio; Alessandro Proietti Refrigeri, executive chef del Ristorante 'Villa Naj' a Stradella, nell'Oltrepò pavese; Roberto Tonola, chef del ristorante 'Lanterna verde' a Villa di Chiavenna. (Com)