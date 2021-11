Covid: Locatelli (Cts), rischio pandemia di non vaccinati? Ha ragione ministro Salute tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che l’affermazione del ministro Spahn abbia, evidentemente, un grosso fondamento, nel senso che la maggior parte di coloro che si infettano sono persone che non sono state vaccinate. Quindi è chiaro che abbiamo due situazioni diverse: una che interessa la popolazione di coloro che si sono vaccinati, che ha numeri assolutamente marginali e impatto minimo per quel che riguarda il rischio di sviluppare patologia grave, e dall’altra parte tutto un contesto che riguarda quelle persone ancora non vaccinate, che invece può assumere gli stessi connotati di pericolosità che abbiamo ben conosciuto in tutti questi mesi. Tutta questa osservazione dovrebbe essere un ulteriore spinta motivazionale per chi, fino ad oggi, non si è vaccinato: vada a farsi vaccinare, volendo prima di tutto bene a sé stesso. Vaccinarsi è un modo di proteggersi e voler bene a se stessi". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24 il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Franco Locatelli, commentando le parole del ministro della Salute tedesco Jens Spahn secondo cui si rischia una pandemia dei non vaccinati. (segue) (Rin)