Covid: Locatelli (Cts), rischio pandemia di non vaccinati? Ha ragione ministro Salute tedesco (2)

- Anche se attualmente il nostro Paese è in una situazione diversa rispetto alla Germania, il rischio di una pandemia dei non vaccinati potrebbe "sicuramente" esserci anche in Italia "perché, ovviamente, la circolazione virale è presente anche nel nostro Paese. Questi sono soggetti che sono esposti al rischio di venire contagiati, e quindi anche alla possibilità di sviluppare patologia grave: rischio che si incrementa in chi ha patologia concomitante oppure ha connotazioni di fragilità per ragioni di età", ha spiegato Locatelli. (Rin)