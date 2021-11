Romania: fonti Pnl, presidente Iohannis chiede a liberali di non rinunciare a carica di premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha avuto un colloquio con i leader del Partito nazionale liberale (Pnl), chiedendo loro di non cedere in alcun modo la carica di primo ministro. Lo hanno dichiarato fonti del Pnl all'agenzia di stampa romena "G4Media.ro". Il capo dello Stato romeno ha inoltre annunciato ai liberali che non inviterà i partiti politici a consultazioni fino a quando i partiti non troveranno una soluzione per una solida coalizione di governo attraverso negoziati. Il presidente ha chiesto ai membri del Pnl di raggiungere una "solida maggioranza di governo" che possa realizzare sia le riforme previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sia una riforma amministrativo-territoriale attraverso la quale la Romania passi dall'attuale suddivisione in 41 contee ad un numero inferiore di regioni. La discussione tra il presidente Iohannis e i leader del Pnl è avvenuta a seguito dei negoziati di ieri tra i liberali e Usr Plus e prima dei negoziati con il Partito socialdemocratico (Psd) per formare una maggioranza parlamentare. Mentre Dacian Ciolos ha annunciato che Usr-Plus è d'accordo che il futuro primo ministro di una coalizione dovrebbe essere scelto dal Pnl, il leader socialdemocratico Marcel Ciolacu ha annunciato che il Psd chiederà la carica di primo ministro in un eventuale coalizione con i liberali. (Rob)